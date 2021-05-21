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30% أمطار في هذه المنطقة.. الأرصاد تكشف طقس الجمعة 21 مايو

09:30 ص الجمعة 21 مايو 2021
30% أمطار في هذه المنطقة.. الأرصاد تكشف طقس الجمعة 21 مايو

أرشيفية

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود الجمعة، طقس حار على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية نهارًا، لطيف ليلًا، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا معتدل ليلًا.

كما من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لفرص الأمطار، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة بنسبة (30% تقريبًا)، وتنشط الرياح الشمالية الغربية وتؤدي إلى اضطراب على البحرين المتوسط والأحمر.

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سقوط أمطار هيئة الأرصاد الجوية طقس حار درجات الحرارة

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