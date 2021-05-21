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"نقل النواب": 10 اجتماعات في أسبوع للانتهاء من موازنة وزارة النقل والهيئات التابعة

02:00 ص الجمعة 21 مايو 2021
"نقل النواب": 10 اجتماعات في أسبوع للانتهاء من موازنة وزارة النقل والهيئات التابعة

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، 10 اجتماعات على مدار الأسبوع المقبل، حيث تعقد الاجتماع الأول في الساعة الرابعة عصر الأحد لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون يمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة (55، 62) بميناء الإسكندرية.

كما تناقش في اجتماعها الثاني الساعة الخامسة مساء الأحد المقبل أيضًا، دراسة قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون يربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الحالي 2021/2022 فيما يخص:

1- الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
2- الهيئة المصرية العامة لقناة السويس.

كما تناقش اللجنة خلال الثالث والرابع، الاثنين المقبل في الساعة الرابعة والخامسة عصرًا، دراسة قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون يربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الحالي 2021/2022 فيما يخص
1- الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر.
2- الهيئة المصرية لسلامه الملاحة البحرية.
3- ديوان عام النقل البحري.

مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات موازنة وزارة النقل مجلس الوزراء

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