ماذا يفعل مريض السكر إذا أصيب بفيروس كورونا؟ الصحة تجيب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توصيات لمريض السكر إذا أصيب بفيروس كورونا.

وجاءت التوصيات كالتالي:

- يجب الاتصال على الخط الساخن 105.

- التواصل المستمر مع الطبيب المختص.

- عمل تحاليل للسكر أكثر من مرة للتأكد من اقترابه للنسبة المثالية.

- الاهتمام بالطعام الصحي وشرب الماء والنوم الجيد.