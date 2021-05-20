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ماذا يفعل مريض السكر إذا أصيب بفيروس كورونا؟ الصحة تجيب

10:40 م الخميس 20 مايو 2021
ماذا يفعل مريض السكر إذا أصيب بفيروس كورونا؟ الصحة تجيب

مريض سكري

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توصيات لمريض السكر إذا أصيب بفيروس كورونا.

وجاءت التوصيات كالتالي:

- يجب الاتصال على الخط الساخن 105.
- التواصل المستمر مع الطبيب المختص.
- عمل تحاليل للسكر أكثر من مرة للتأكد من اقترابه للنسبة المثالية.
- الاهتمام بالطعام الصحي وشرب الماء والنوم الجيد.

مريض السكر وزارة الصحة فيروس كورونا كوفيد19

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