ماذا يفعل مريض السكر إذا أصيب بفيروس كورونا؟ الصحة تجيب
كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توصيات لمريض السكر إذا أصيب بفيروس كورونا.
وجاءت التوصيات كالتالي:
- يجب الاتصال على الخط الساخن 105.
- التواصل المستمر مع الطبيب المختص.
- عمل تحاليل للسكر أكثر من مرة للتأكد من اقترابه للنسبة المثالية.
- الاهتمام بالطعام الصحي وشرب الماء والنوم الجيد.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
إعلان