اليوم.. رئيس الوزراء يشهد تطعيم المواطنين بأرض المعارض

كتب - محمد سامي:

يشهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بمركز التطعيم بأرض المعارض، بمدينة نصر.

كانت وزارة الصحة، أعلنت أنه تمت زيادة المراكز التي تقدم تطعيم كورونا وصلت لـ 400 مركز أكبرها في أرض المعارض.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه من المستهدف أن يتم تطعيم 10 آلاف شخص بالمركز الرئيسي بأرض المعارض يوميا.