حدث في 8 ساعات| "الري" تستعد لـ"الأسوأ" في سد النهضة.. القصة الكاملة لأزمة كافيه التجمع
لا تزال مخاوف مصر والسودان من الملء الثاني لسد النهضة تتزايد؛ حيث أكدت إثيوبيا عزمها بدء الملء الثاني في موعده، بغض النظر عن نتائج المفاوضات أو الأضرار الناتجة من هذا التخزين.. وأصبح سؤال المواطن: ماذا نفعل كي نتجاوز التأثير؟
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