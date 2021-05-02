حدث في 8 ساعات| "الري" تستعد لـ"الأسوأ" في سد النهضة.. القصة الكاملة لأزمة كافيه التجمع

06:30 م الأحد 02 مايو 2021
حدث في 8 ساعات| "الري" تستعد لـ"الأسوأ" في سد النهضة.. القصة الكاملة لأزمة كافيه التجمع

حدث في 8 ساعات

سد النهضة

لا تزال مخاوف مصر والسودان من الملء الثاني لسد النهضة تتزايد؛ حيث أكدت إثيوبيا عزمها بدء الملء الثاني في موعده، بغض النظر عن نتائج المفاوضات أو الأضرار الناتجة من هذا التخزين.. وأصبح سؤال المواطن: ماذا نفعل كي نتجاوز التأثير؟

للتفاصيل..

وزارة الكهرباء سد النهضة السودان السيسي شم النسيم عيد القيامة المجيد ازمة مطعم بلكونة

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