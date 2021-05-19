جبالي لرئيس برلمان زيمبابوي: مصر ترفض أي إجراء أحادي في الملء الثاني لسد النهضة



كتب - نشأت علي:

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمكتبه ‏الأربعاء رئيس برلمان زيمبابوي جاكوب موديندا والوفد المرافق له.

‏ورحب المستشار الدكتور حنفي جبالي برئيس البرلمان الزيمبابوي، مشيداً بالعلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع البلدين، مؤكداً السعي للبناء عليها وتطويرها إلى آفاق أرحب مع الحرص على إجراء المزيد من المشاورات مع الأشقاء في زيمبابوي وتبادل الرؤى والتنسيق إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.

ورحب جبالي، بفورشيون شارومبيرا عضو برلمان زيمبابوي والمرشح لرئاسة البرلمان الإفريقي.

واستمع جبالي إلى البرنامج الانتخابي للمرشح لرئاسة البرلمان الإفريقي، واستعرض موقف مصر في المفاوضات الحالية الخاصة بسد النهضة، مؤكداً أن مصر تريد التنمية للجانب الإثيوبي، إلا أن هناك تعنتاً واضحاً من الجانب الاثيوبي في الوصول لاتفاق قانوني وفني ملزم، مشدداً على رفض مصر سياسة فرض الأمر الواقع وأية إجراءات أحادية خاصة بالملء الثاني للسد.

من جانبه، أعرب جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي عن بالغ تقديره واعتزازه بتلك الزيارة، مشيداً بما لاقاه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال ومتطلعاً لتعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، في ضوء دور مصر الريادي في إفريقيا.

وطلب رئيس برلمان زيمبابوي، دعم مصر لمرشح برلمان زيمبابوي لرئاسة البرلمان الإفريقي بانتخابات رئاسة البرلمان الإفريقي، المُقررعقدها خلال الاجتماعات القادمة للبرلمان الإفريقي نهاية الشهر الجاري.

واصطحب المستشار حنفي جبالي، جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق له، في جولة داخل مبنى البرلمان، شملت قاعة المجلس و المتحف، واستمعوا إلى شرح عن تاريخ الحياة النيابية في مصر، والتي تمتد لأكثر من 150 عاما.