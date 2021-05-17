قرار جمهوري بالموافقة على منحة لتمويل إدارة الملوثات العضوية الثابتة
كتب- مصراوي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، الموقع بتاريخ 26 أكتوبر 2020.
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