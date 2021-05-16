سيارات نقل تحمل مساعدات لقطاع غزة في طريقها إلى معبر رفح (صور)

09:39 م الأحد 16 مايو 2021
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

(مصراوي):

تداول رواد التواصل الاجتماعي، صورًا لحافلات مصرية تحمل مساعدات طبية وغير طبية للشعب الفلسطيني في طريقها إلى معبر رفح.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها، بالإضافة إلى فتح المستشفيات المصرية لاستقبال المصابين والجرحى من القطاع.

قطاع غزة معبر رفح فلسطين القدس مصر مساعدات طبية

الخبر التالى:

المترو: توقف حركة القطارات في محطة الدمرداش بالخط الأول
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 244520

    عدد المصابين

  • 180577

    عدد المتعافين

  • 14269

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 163142091

    عدد المصابين

  • 141433932

    عدد المتعافين

  • 3382455

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وقف التوسع الاستيطاني وحل الدولتين.. رسالة مصر في مجلس الأمن حول فلسطين (فيديو)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا