سيارات نقل تحمل مساعدات لقطاع غزة في طريقها إلى معبر رفح (صور)
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
(مصراوي):
تداول رواد التواصل الاجتماعي، صورًا لحافلات مصرية تحمل مساعدات طبية وغير طبية للشعب الفلسطيني في طريقها إلى معبر رفح.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها، بالإضافة إلى فتح المستشفيات المصرية لاستقبال المصابين والجرحى من القطاع.
الخبر التالى:المترو: توقف حركة القطارات في محطة الدمرداش بالخط الأول
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
244520
عدد المصابين
-
180577
عدد المتعافين
-
14269
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
163142091
عدد المصابين
-
141433932
عدد المتعافين
-
3382455
عدد الوفيات
إعلان