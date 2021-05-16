سيارات نقل تحمل مساعدات لقطاع غزة في طريقها إلى معبر رفح (صور)

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(مصراوي):

تداول رواد التواصل الاجتماعي، صورًا لحافلات مصرية تحمل مساعدات طبية وغير طبية للشعب الفلسطيني في طريقها إلى معبر رفح.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها، بالإضافة إلى فتح المستشفيات المصرية لاستقبال المصابين والجرحى من القطاع.