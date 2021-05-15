مصدر بـ"التعليم": حسم موقف طلاب الثانوية الراسبين عقب إجازة العيد

04:08 م السبت 15 مايو 2021
مصدر بـ"التعليم": حسم موقف طلاب الثانوية الراسبين عقب إجازة العيد

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب - أسامة علي:

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، سيحدد مصير آلية امتحان الطلاب الراسبين والمؤجلين لامتحانات الثانوية العامة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن تحديد آلية أداء الامتحان للطلاب الراسبين في الثانوية العامة، لم يتم حسمها سواء أكانت ورقيا أو إلكترونيا.

ولفت إلى أنه سيتم إصدار عدة قرارات تتعلق بالثانوية العامة عقب إجازة عيد الفطر، من بينها إعلان جدول الثانوية العامة، وأرقام الجلوس للطلاب.

ومن المقرر، أن يؤدي طلاب الثانوية العامة، امتحان تجريبي ثانٍ، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

طارق شوقي وزارة التربية والتعليم إجازة العيد طلاب الثانوية عيد الفطر

الخبر التالى:

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول الجامعات الأهلية الدولية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 242120

    عدد المصابين

  • 179261

    عدد المتعافين

  • 14150

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 161793457

    عدد المصابين

  • 139602600

    عدد المتعافين

  • 3357400

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا