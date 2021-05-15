ارتفاع حرارة ليوم ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الجمعة

02:00 م السبت 15 مايو 2021
ارتفاع حرارة ليوم ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الجمعة

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية، بداية من غدٍ الأحد 16 مايو وحتى الجمعة 21 مايو.

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 34 درجة السبت وترتفع لـ39 درجة يوم الأحد وهو ارتفاع مؤقت لمدة يوما واحدا، لتنخفض مرة أخرى لـ34 درجة، كما تتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية بين 28 وحتى 37 درجة، والمناطق الجنوبية من 39 وحتى 41 درجة.

وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:

الأحد:

ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، وفرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية بنسبة 30%.

الاثنين:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

الخميس:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة:

نشاط رياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الطقس درجات الحرارة الرياح الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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