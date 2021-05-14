الطاروطي قارئا.. التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

11:10 ص الجمعة 14 مايو 2021
الطاروطي قارئا.. التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

الشيخ الطاروطي

كتب- محمود مصطفى:

ينقل التليفزيون المصري على الهواء مباشرة، اليوم، شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف.

ويتلو قرآن الجمعة، القارئ عبدالفتاح الطاروطي، ويلقي الخطبة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس جامعة الأزهر الأسبق.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة، للحديث عن موضوع "اتساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية".

وأكدت وزارة الأوقاف علي جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها بسعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف أن يعجل الله العلي القدير برفع البلاء عن البلاد والعباد، وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

عبدالفتاح الطاروطي الجامع الأزهر صلاة الجمعة

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