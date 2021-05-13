الأرصاد تكشف أفضل أوقات الخروج خلال أيام عيد الفطر

05:00 ص الخميس 13 مايو 2021
الأرصاد تكشف أفضل أوقات الخروج خلال أيام عيد الفطر

الطقس

كتب – يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز إدارة التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أفضل أوقات الخروج خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح شاهين لمصراوي، أن الأجواء مستقرة خلال أيام العيد، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، ليسود تحسن نسبي فى درجات الحرارة وأجواء ربيعية معتدلة في درجات الحرارة.

وأوضح أن استقرار الأجواء طوال اليوم تسمح للمواطنين بالخروج خلال أيام العيد كون ودرجات الحرارة حول المعدلات، لافتًا إلى ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة طويلة أثناء تسجيل الدرجة العظمى بين فترتي الظهر والعصر.

وناشد مدير مركز إدارة التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة متابعة النشرة الجوية التي تصدرها الهيئة يوميًا لمعرفة درجات الحرارة.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 33 - 18 درجة مئوية والسواحل الشمالية الغربية بين 26 - 17، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 27 - 18، وجنوب سيناء بين 36 - 25، وشمال الصعيد بين 34- 20، وجنوب الصعيد بين 38 - 25 درجة.

الطقس عيد الفطر الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

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