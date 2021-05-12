حدث في 8 ساعات ا القوات المسلحة تحتفل بأسر الشهداء.. والأرصاد تعلن طقس أول أيام العيد

06:14 م الأربعاء 12 مايو 2021
حدث في 8 ساعات ا القوات المسلحة تحتفل بأسر الشهداء.. والأرصاد تعلن طقس أول أيام العيد

حدث في 8 ساعات

كتب - أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنظيره التونسي بحلول عيد الفطر المبارك، وإعلان الأرصاد الجوية طقس أول أيام العيد، وإصدار وزارة القوى العاملة بيانا بشأن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الطقس عيد الفطر اجازة العيد اجراءات كورونا السيد القصير وزارة الزراعة القوات المسلحة التنمية المحلية مصطفى مدبولي

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