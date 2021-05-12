حدث في 8 ساعات ا القوات المسلحة تحتفل بأسر الشهداء.. والأرصاد تعلن طقس أول أيام العيد

كتب - أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنظيره التونسي بحلول عيد الفطر المبارك، وإعلان الأرصاد الجوية طقس أول أيام العيد، وإصدار وزارة القوى العاملة بيانا بشأن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: