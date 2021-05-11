الانتهاء من إعادة تركيب البوابة الخارجية الأصلية للمتحف المصري بالتحرير

01:45 م الثلاثاء 11 مايو 2021
الانتهاء من إعادة تركيب البوابة الخارجية الأصلية للمتحف المصري بالتحرير

تركيب البوابة الخارجية الأصلية للمتحف المصري بالتح

كتب- مصراوي:

قال صباح عبد الرزاق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه بعد الانتهاء من فعالية نقل موكب المومياوات الملكية، تم اليوم الانتهاء من إعادة تركيب البوابة الخارجية الأصلية للمتحف المصري بالتحرير.

كانت البوابة الأصلية تم فكها منذ شهور وحفظها بحديقة المتحف وتركيب بوابة غيرها حديثة بصورة مؤقتة، لحين الانتهاء من خروج المومياوات الملكية من المتحف إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وأوضحت عبد الرزاق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن البوابة الحديدية الخارجية الأصلية للمتحف المصري تم فكها منذ شهور قبل الفعالية؛ للحفاظ عليها وتسهيل خروج موكب المومياوات، حيث أشارت الدراسات إلى ضيق المسافة بين ضلفتي الباب بعد فتحه مما يصعب من عملية مرور الموكب، لذلك تم تدعيم وفك البوابة الأصلية بمعرفة المختصين وتصنيع بوابة أخرى حديدية بصورة مؤقتة تسمح بمرور الموكب بسهولة وللحفاظ على البوابة الأصلية.

وأشارت عبد الرازق إلى أن البوابة الخارجية الأصلية للمتحف كان قد تم ترميمها وإعادة تشغيلها العام الماضي، لأول مرة منذ تعرضها للتلف عام ٢٠١١.

تركيب بوابة المتحف المصري المتحف المصري بالتحرير نقل موكب المومياوات الملكية

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