حدث ليلاً| كشف نوعين من الأعراض الجانبية للقاح كورونا.. وإطلاق عملية "حارس الأسوار" على غزة

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الإثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- 68 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج 677 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 177440 حالة حتى اليوم.

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-طلب إحاطة لوزير الكهرباء بشأن العدادات مسبوقة الدفع في ظل ارتفاع درجات الحرارة

حذر الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب من مشكلة شحن العدادات مسبوقة الدفع ببعض محافظات الصعيد، وطالب في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بسرعة التدخل من الوزير شخصيًا لضمان عدم تكرار هذه الظاهرة، خاصة أن درجات الحرارة مرتفعة جدًا في جميع محافظات الصعيد ولايمكن لجماهير وأهالي الصعيد الاستغناء نهائيًا عن الكهرباء لتشغيل التكييفات والمراوح والثلاجات.

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-السيسي يوجّه بتذليل العقبات أمام أصول الأراضي التابعة للبنوك الحكومية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وجمال نجم، نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، والدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني، ومحمد الإتربي، رئيس بنك مصر، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري.

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-بروتوكول تعاون بين القومي للبحوث وجهاز شئون البيئة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التعاون بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية والأجهزة الأخرى في الدولة؛ للنهوض بمنظومة البحث العلمي، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

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-بأحدث أجهزة التحليل الكروماتوجرافي.. "المركزي لتحليل المبيدات" يواصل تطوير أقسامه -صور

قال المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، في بيان له اليوم الإثنين، إنه تمت إضافة أحدث جهازَين للتحليل الكروماتوجرافي، بقسم السموم الفطرية ومضافات الأغذية؛ بهدف زيادة القدرة الاستيعابية وتطوير وإضافة تحاليل جديدة بالقسم، لتلبية احتياجات هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعي والأسواق الخارجية.

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-وزير النقل يوجه بسرعة الانتهاء من منظومة التذكرة الموحدة وكارت المواصلات الذكي -صور

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الإثنين، اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) للعام المالي 2020.

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-مصادرة العقارات وشرط تأجير الشقق.. ما مصير تعديلات قانون الكيانات الإرهابية؟

أشهر كثيرة مرت على إدخال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 دون أي نتيجة حتى الآن.

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-البابا تواضروس يهنئ السيسي بعيد الفطر

هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك.

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-الهند تُبرم اتفاق مع شركة مصرية لاستيراد 300 ألف جرعة "رمديسيفير"

أبرمت سفارة الهند في القاهرة، نيابة عن وزارة الصحة ورعاية الأسرة في حكومة بلادها، اليوم، اتفاق تعاون مشترك مع شركة «إيفا فارما»، إحدى شركات الأدوية الرائدة العاملة في أكثر من 41 دولة حول العالم، لتوريد قرابة 300 ألف جرعة علاجية من دواء «رمديسيفير إيفا فارما»، إلى بلادها، للمساهمة في جهود مواجهة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في الدولة الهندية.

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-رئيس الوزراء: غلق كلي وجزئي لشارع الهرم أثناء تنفيذ الخط الرابع للمترو

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن محور محمد أنور السادات سيسهم في استيعاب الحركة المرورية بالمنطقة وكذا تخفيض الكثافة المرورية عن شارع الهرم، المتوقع أن يتم إجراء الغلق الكلي والجزئي لبعض قطاعاته، وذلك أثناء تنفيذ أعمال الخط الرابع من المشروع القومى لمترو الأنفاق.

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-الحكومة تكشف حقيقة وقف صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين لحين استلام كارت الفلاح

القال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول وقف صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين في بعض محافظات الجمهورية رغم سداد ثمنها لحين استلام كارت الفلاح، غير صحيح.

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-بالمتر وعدد الأدوار.. ننشر الأسعار الكاملة لاستخراج ترخيص بناء جديد في المدن

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ 27 مركزًا ومدينة بالمحافظات والتي تم اختيارها وذلك اعتبارًا من 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.

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-التموين: المخابز تعمل من الخامسة صباحًا خلال العيد.. ومواقع استلام القمح إجازة يومين

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المخابز تعمل في كافة أيام العيد من الخامسة صباحًا إلى الخامسة مساء، باستثناء المخابز التي حصلت على إجازة مسبقة.

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-وزير التموين: سداد 238 مليون جنيه من فارق نقاط الخبز قبل موعدها بـ10 أيام

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الهيئة العامة للسلع التموينية صرفت 238 مليون جنيه من فارق نقاط الخبز لصالح بقالي التموين ومنافذ جمعيتي قبل موعد صرفها بـ10 أيام.

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-الصحة تكشف نوعين من الأعراض الجانبية للقاح كورونا

نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا حول الأعراض الجانبية للقاح فيروس كورونا.

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-إنهاء خدمة وتحرير محضر.. ما عقوبة إقامة صلاة العيد خارج المساجد المعتمدة من الأوقاف؟

أنهت وزارة الأوقاف، الاستعداد لعيد الفطر المبارك، بعد اعتماد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الساحات المخصصة للصلاة بجميع المديريات.

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-وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري الكريم والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بعيد الفطر المبارك، سائلًا الله (عز وجل) أن يجعله عيد يمن وبركة وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وأن يوفقنا فيه لطاعته وأن يرزقنا القبول، وأن يجعله يوم الجائزة لنا جميعًا ، وأن يجعل مصر وأهلها في أمانه وضمانه إلى يوم القيامة.

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-النقل: إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لإنشاء طريق الأتوبيسات BRT على الدائري

وقعت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، مذكرة تفاهم مع تحالف ( BRT RR حافلات النقل السريع بالطريق الدائري) والذي يتكون من: تحالف عالمي بقيادة شركة ترانس ديف الفرنسية وشركاؤها من الشركات الوطنية المصرية ممثلة في أوراسكوم، ومواصلات مصر وشركة وسائل النقل أم سي في وذلك بشأن إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بإنشاء نظام نقل سريع للحافلات المميزة على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (اتوبيسات BRT) حيث ستشمل الدراسة الوحدات المتحركة، المحطات، ونظام التذاكر الإليكترونية، معلومات الرحلة وأماكن عبور المشاة والانتظار عند المحطات والتكامل مع باقي وسائل النقل.

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-جيش الاحتلال يطلق عملية "حارس الأسوار" ويشن غارات جديدة على غزة (فيديو)

‏أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى صباح الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية على قطاع غزة تحت اسم "حارس الأسوار"، وشنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت محيط ميناء خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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-استشهاد فلسطيني بنيران مستوطن في مدينة الليد بالخط الأخضر

استشهد فلسطيني، إثر إصابته برصاص مستوطن مسلح في مدينة اللد داخل الخط الأخضر وأصاب آخرين بجروح.

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-الرئاسة الفلسطينية ترفض تصريحات نتنياهو: القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية ​

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأنها حق تاريخي وديني ثابت للشعب الفلسطيني.

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مصر تدين مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية صوب الأراضى السعودية

أعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات لمواصلة مليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان أخرها محاولة استهداف مطار أبها بطائرة مُفخخة بدون طيار، مما خلّفَ بعض الخسائر المادية نتيجة اعتراض وتدمير الطائرة من قِبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

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-فلسطين: ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال

استشهد 21 فلسطينيا بينهم 9 أطفال، مساء اليوم الاثنين، في غارات إسرائيلية على بيت حانون شمال قطاع غزة.

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-بايدن: لا دليل على تورط روسيا في الهجوم على إمدادات النفط داخل بلادنا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا "دليل" حتى الآن يثبت ضلوع روسيا في القرصنة المعلوماتية التي تسببت بتعطيل أحد أكبر خطوط نقل النفط في الولايات المتحدة.

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-قوات الاحتلال تنسحب من المسجد الأقصى بعد مواجهات دامية مع فلسطينيين

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من المسجد الأقصى، مساء الاثنين، بعد مواجهات أسفرت عن عدد كبير من الإصابات بين صفوف المتظاهرين الفلسطينيين، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

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-روسيا تعرب عن قلقها البالغ إزاء التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، عن قلقه البالغ إزاء تفاقم التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتصعيد في القدس الشرقية.

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-فلسطين تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد في غزة والقدس

حملت الرئاسة الفلسطينية مساء الاثنين الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن التصعيد والجرائم التي ترتكبها" في قطاع غزة والقدس.

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-الجيش الإسرائيلي: إطلاق 150 صاروخا من غزة باتجاه المستوطنات

أكد الجيش الإسرائيلي، أنه تم إطلاق 150 صاروخا من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

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