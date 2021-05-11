نقيب المعلمين يكرم المعلم المصاب في واقعة "طالبتي الكاتر"
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كتب- مينا غالي:
كرّم خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مصاب مدرسة السيدة رقية التجارية بنات؛ وائل سيد محمد علي، الذي خضع لجراحة بعد أن تدخل لفض "خناقة بـ السلاح الأبيض داخل المدرسة" بين طالبتين مقيدتين بنظام العمال في المدرسة؛ بحضور الدكتور خالد عبده رئيس النقابة الفرعية بمصر القديمة، ومدير التعليم الفني بمحافظة القاهرة.
وأكد الزناتي، أنه أدى بدوره على أكمل وجه هو وزملاؤه وحافظوا على طالبات المدرسة، متقدمًا له بالشكر والتكريم على موقفه النبيل؛ وأن ما حدث داخل مدرسة السيدة رقية التجارية أمر غير مقبول، وهو فعل مستهجن من الطالبتين، ويؤكد أن هناك خللاً لابد من علاجه بشكل عاجل وسريع؛ مشيرًا إلى أن ما فعله وائل سيد رد فعل طبيعي لكن من يدرك حجم مسئولياته داخل المدرسة وكونه قدوة لطلابه.
يُذكر أن مدرسة السيدة رقية التجارية بنات، شهدت نشوب مشاجرة بين طالبتين مقيدتين بنظام العمال؛ وفتحت وزارة التربية والتعليم تحقيقاً موسعاً حول الحادث.
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