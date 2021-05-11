سالي صلاح تسرد "الحكاية في كلمتين" بمعرض القاهرة للكتاب
القاهرة- (ا ش أ):
أصدرت الإعلامية والكاتبة سالي صلاح، كتابًا جديدًا بعنوان "الحكاية في كلمتين"، لتشارك به في الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انعقاده في يونيو المقبل.
وتسرد سالي صلاح في كتابها مقتطفات نثرية من الحياة اليومية داخل البيوت، وتناقش تفاصيلها لتصل إلى أسباب المشكلات الحياتية المختلفة وتطرح حلولًا متعددة لها.
وذكرت الكاتبة أن فكرة الكتاب استوحتها من أحد البرامج التي قدمتها في إحدى القنوات الفضائية، والذي دفعها لتوثيق ما توصلت إليه من حلول للعديد من الأزمات الحياتية، لتعم الفائدة وتساعد القارئ على تخطي أي أزمات أو عقبات يمكن أن تعوق سير حياته اليومية.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
237410
عدد المصابين
-
176763
عدد المتعافين
-
13904
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
158943985
عدد المصابين
-
136434512
عدد المتعافين
-
3305950
عدد الوفيات
إعلان