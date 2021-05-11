سالي صلاح تسرد "الحكاية في كلمتين" بمعرض القاهرة للكتاب

12:01 ص الثلاثاء 11 مايو 2021
سالي صلاح تسرد "الحكاية في كلمتين" بمعرض القاهرة للكتاب

الإعلامية والكاتبة سالي صلاح

القاهرة- (ا ش أ):

أصدرت الإعلامية والكاتبة سالي صلاح، كتابًا جديدًا بعنوان "الحكاية في كلمتين"، لتشارك به في الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انعقاده في يونيو المقبل.

وتسرد سالي صلاح في كتابها مقتطفات نثرية من الحياة اليومية داخل البيوت، وتناقش تفاصيلها لتصل إلى أسباب المشكلات الحياتية المختلفة وتطرح حلولًا متعددة لها.

وذكرت الكاتبة أن فكرة الكتاب استوحتها من أحد البرامج التي قدمتها في إحدى القنوات الفضائية، والذي دفعها لتوثيق ما توصلت إليه من حلول للعديد من الأزمات الحياتية، لتعم الفائدة وتساعد القارئ على تخطي أي أزمات أو عقبات يمكن أن تعوق سير حياته اليومية.​

هذا المحتوى من

Asha
سالي صلاح معرض القاهرة للكتاب كتاب الحكاية في كلمتين
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 237410

    عدد المصابين

  • 176763

    عدد المتعافين

  • 13904

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 158943985

    عدد المصابين

  • 136434512

    عدد المتعافين

  • 3305950

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا