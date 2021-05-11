أمطار ورياح وانكسار الحرارة.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية حتى الأحد المقبل
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية خلال الفترة من الثلاثاء 11 مايو إلى الأحد 16 مايو.
الثلاثاء:
نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وفرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد بنسبة 40%.
الأربعاء:
نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرص أمطار على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 40%.
الخميس:
نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.
الجمعة:
نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.
السبت:
نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.
الأحد:
نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.
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