وزير التموين: صرف 50% من السلع التموينية لأصحاب البطاقات عن مايو

(مصراوي):

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية صرف 50% من السلع التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر مايو الجاري.

وأضاف في بيان له اليوم الاثنين، أن وزارة التموين توفر كافة السلع التي تصرف على بطاقات التموين وعددها 21 مليون بطاقة بجودة عالية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات وهو 50 جنيهًا.

​