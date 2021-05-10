البابا تواضروس يهنئ السيسي بعيد الفطر

11:38 ص الإثنين 10 مايو 2021
البابا تواضروس يهنئ السيسي بعيد الفطر

البابا تواضروس يهنئ السيسي

كتب- مينا غالي:

هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك.

وجاء في نص تهنئته الآتي:

"يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية أن أبعث لسيادتكم ولجميع أخوتنا المسلمين بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد الفطر المبارك،

وأنتهز هذه الفرصة لأحيي جهودكم المخلصة التي تبذلونها لأجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين.

وتابع: نصلي إلى الله أن يمنحكم وافر الصحة والمزيد من التوفيق والسداد، لتقودوا الوطن في طريق التنمية والاستقرار والازدهار، وأن يحفظ مصر والمصريين على الدوام".

وأوضح:

"بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، مصلين إلى الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم، ويعينكم في أداء عملكم لتحقيق التنمية والتقدم. وأن ينعم على مصر بالأمن والرخاء.

وفقكم الله لما فيه خير وطننا الحبيب".​

البابا تواضروس السيسي عيد الفطر الرئيس السيسي

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