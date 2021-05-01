عقد ثلاثي.. توضيح جديد من التنمية المحلية بشأن إصدار تراخيص البناء

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه تم توجيه المراكز التكنولوجية بالمحافظات بعدم التعامل مع أي مهندس، سواء استشاري أو مشرف إلا بعد تقديمه شهادة مؤمنة من نقابة المهندسين تثبت استمرار عضويته وعدم وجود أي عقوبات بحقه.

وأوضح شعراوي، في بيان له، اليوم السبت، أنه في حال رغبة المواطن في الشروع بالبناء، على المهندس المشرف التقدم للمركز التكنولوجي، وفقا للطلب المعد لذلك على أن يقوم المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ بتوقيع عقد ثلاثي بالمركز التكنولوجي ويلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية عن ما يتم من أعمال إلى المركز التكنولوجي.

وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات التي تم اختيارها، وذلك اعتبارا من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.

وأوضح شعراوي، أنه سيتم البدء في تطبيق المنظومة على باقي المدن المصرية بداية من 1 يوليو 2021، طبقاً لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مؤخرا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لبرنامج الرخص الجديدة بالمدن والأحياء المختارة، بواسطة الشركة المنفذة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفا أنه سيتم استكمال التعاون مع وزارة التخطيط لميكنة المراكز التكنولوجية وتطويرها خلال الفترة القادمة.