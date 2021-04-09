شيخ الأزهر يعزي الملكة إليزابيث في وفاة زوجها الأمير فيليب

كتب- محمود مصطفى:

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، في وفاة زوجها الأمير فيليب، دوق أدنبرة.

وأعرب شيخ الأزهر في بيان له،الجمعة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الأمير الراحل، ولجميع أعضاء الأسرة الملكية، وإلى الحكومة والشعب البريطاني.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعث ببرقية تعزية إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة، في وفاة الأمير فيليب دوق أدنبرة.

وأعرب الرئيس السيسي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملكة ولجميع أعضاء الأسرة الملكية في مصابهم.

وأعلن قصر بكنجهام، اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث الثانية عن عمر يناهز 99 عامًا.

كان الأمير فيليب، غادر المستشفى اللندني الذي كان يمكث فيه، في 16 مارس الماضي، بعدما أمضى شهرًا متنقلاً بينه وبين مستشفى آخر، بسبب التهاب في البداية ثم لإجراء عملية في القلب.