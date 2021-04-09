"انتهاء الحفر الاستكشافي".. النقل تكشف آخر مستجدات الخط الرابع لمترو الأنفاق

كتب- أسامة علي:

التقى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ماتسوناجا هيديكي المدير الإقليمي بوكالة التعاون الدولية اليابانية (جايكا) لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجال مترو الأنفاق.

وأكد الوزير عمق العلاقات المصرية اليابانية والتعاون المثمر بين الجانبين في العديد من المجالات ومنها مجال النقل وخاصة مشروعات مترو الأنفاق، مشيرًا إلى تطلعه إلى استمرار وزيادة التعاون مع الجانب الياباني نظرا لما تملكه اليابان من خبرات وتكتولوجيا حديثة في شتى مجالات النقل.

كما أشاد المدير الإقليمي بوكالة التعاون الدولية اليابانية (جايكا) بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في كافة المجالات وبالتعاون مع وزارة النقل في مجال مترو الأنفاق، معربًا عن سعادته بمررو الخط الرابع للمترو بالمتحف المصري الكبير، بما يساهم في خدمة الحركة السياحية وتنقل المواطنين، مشيرًا إلى أنه تابع بسعادة بالغة الحدث المصري التاريخي لنقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة والذي يدل على عراقة تاريخ وحضارة الشعب المصري، مؤكدًا أنه يتوقع حدث بمثل هذا الزخم عند افتتاح المتحف المصري الكبير.

ثم ناقش الجانبان الموقف التنفيذي للخط الرابع للمترو، حيث تم استعراض أعمال الجزء الغربي من الأعمال المدنية للمشروع (حدائق الأشجار – المساحة) (401) والذي يقوم بتنفيذه اتحاد شركات (المقاولون العرب - بتروجيت – كونكورد – حسن علام) حيث تم تسليم مواقع العمل بمحطات (حدائق الأشجار – حدائق الأهرام – النصر – المتحف المصري الكبير - الرماية - الأهرامات) لاتحاد الشركات، وتم وضع الأسوار الخارجية لمواقع العمل بالمحطات كما تم الانتهاء من أعمال الحفر الاستكشافي وأعمال الجسات، وبدأت أعمال Guide Wall وتوريد ماكينات حفر Diaphragm Wall في محطة الأهرامات وبدأت أعمال الحفر بمحطة حدائق الأشجار.

كما أكد الجانبان أهمية الإسراع في الإجراءات الخاصة بطرح أعمال الجزء الشرقي من الأعمال المدنية للمشروع (المساحة - عمرو بن العاص) وعلى أهمية الانتهاء من الإجراءات الخاصة بأعمال الوحدات المتحركة (412).

كما تناول الجانبان أهمية مشروعات مترو الأنفاق في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وعلى سهولة تنقل المواطنين وأهمية مترو الأنفاق في تسهيل تنقل ذوي الهمم، حيث تم التأكيد أن لهم الأولوية القصوى في مشروعات الهيئة القومية للأنفاق، حيث يتم تجهيز المحطات والقطارات لخدمتهم، فمثلًا جميع محطات الخط الثالث مزودة بـ(المصاعد المتحركة- المقاعد المخصصة في عربات المترو - توفير علامات خاصة لذوي الهمم - تركيب إنذارات للتحذير من قدوم القطارات). كما سيتم في الخط الرابع للمترو تركيب بوابات على الأرصفة المزدحمة لحماية المواطنين، وتنفيذ كل الوسائل التي تسهل تنقلاتهم في المحطات التي لايتوافر فيها بعض هذه الوسائل وخاصة في الخطين الأول والثاني للمترو.