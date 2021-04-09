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ياسمين فؤاد تبحث سبل الإدارة البيئية بمدينة دهب بمشاركة المجتمع المحلى

11:02 ص الجمعة 09 أبريل 2021
ياسمين فؤاد تبحث سبل الإدارة البيئية بمدينة دهب بمشاركة المجتمع المحلى

وزيرة البيئة تبحث سبل الإدارة البيئية بمدينة دهب


كتب - محمود مصطفى:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة بصدد إعداد خطة للإدارة البيئية المتكاملة لساحل مدينة دهب خلال الفترة المقبلة بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية، واستدامتها بالإضافة إلى دعم السياحة البيئية وتحويل البيئة إلى فرصة للاستثمار السياحى مع الحفاظ على ثرواتها الطبيعية لنا وللأجيال المقبلة، من خلال تنمية روافد السياحة البيئية مع ضبط الأنشطة السياحية وتطوير نظم إدارة المحميات الطبيعية بالمدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع ممثلى المجتمع المحلى والعاملين بالسياحة بمدينة دهب لبحث ومتابعة الأوضاع البيئية والأنشطة البحرية بالمدينة، ضمن جولتها التفقدية بالمحافظة، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وممثلى وزارة السياحة وعدد من الجهات المعنية.

وأشارت فؤاد إلى أن الفترة القادمة ستشهد استكمال تطوير المحميات و تعزيز التعاون والعمل فى حماية البيئة بالمدينة بالتعاون مع المجتمع المحلى والجمعيات الأهلية والعاملين بكافة المجالات المتعلقة بالانشطة البحرية بما يحقق الصالح للجميع و يفعل دور المجتمع المدنى والمحلي فى العمل البيئى، مضيفة أن كل جهود وإجراءات الوزارة لحماية استدامة البيئة البحرية و تطوير المحميات تستهدف فى المقام الأول الترويج للسياحة البيئية بالمدينة هو ما يحقق مصالح للمجتمع المحلى والعاملين بالسياحة كشريك اساسى للعمل البيئى

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة ستقوم بتدريب ورفع الوعى البيئى للعاملين بالأنشطة البحرية باعتبارهم جزء أساسى من العمل البيئى، مؤكدة على اهتمام الوزارة برفع كفاءة العنصر البشرى كأحد أهم أذرع حماية البيئة والحفاظ عليها.

و أكد الحضور على دعمهم لجهود وزارة البيئة وعلى استعدادهم للمشاركة بجهود حماية البيئة البحرية كرقابة مدنية للحفاظ على استدامة البيئة و الانشطة البحرية .

ياسمين فؤاد مدينة دهب وزيرة البيئة الإدارة البيئية
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