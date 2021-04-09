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​​الرياح تصل لـ 80 كم في الساعة.. الأرصاد: اضطراب ملاحة وأمطار خلال 48 ساعة

10:00 ص الجمعة 09 أبريل 2021
​​الرياح تصل لـ 80 كم في الساعة.. الأرصاد: اضطراب ملاحة وأمطار خلال 48 ساعة

أرشيفية

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية، خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وقالت الأرصاد، إن توقعات حالة الطقس تكون على النحو التالي:

- الجمعة 9 أبريل:

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبًا.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

- اضطراب ملاحة بحرية على البحر المتوسط والأحمر، وسرعة الرياح من 60 لـ 70 كم في الساعة.

السبت 10 أبريل:

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبا.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

- اضطراب ملاحة بحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60 لـ 70 كم في الساعة، وارتفاع الموج فيه من 4 لـ 5.5 متر، وعلى البحر الأحمر حيث سرعة الرياح من 70 لـ 80 كم في الساعة وارتفاع الموج فيه من 4 لـ 6 أمتار.

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??الرياح أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس

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