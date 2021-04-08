وزيرة الصحة توجه نصائح مهمة للمواطنين خلال شهر رمضان
كتب- أحمد جمعة:
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ضرورة تقوية المناعة خلال شهر رمضان خاصة مع الصيام وعدم تناول المياه لفترات طويلة.
وشددت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس بديوان عام الوزارة، على الإكثار من شرب المياه خلال السحور والإفطار موضحة أن الالتزام بالإجراءات الوقائية أقوى من أي لقاح في الحماية من فيروس كورونا.
ولفتت وزيرة الصحة إلى أهمية الاعتماد علي تناول أغذية تقوي المناعة وفي حالة الإصابة بفيروس كورونا يتم التعافي سريعًا.
وأوضحت أن كبار السن عليهم مراجعة الأطباء المعالجين في تقوية المناعة والالتزام بالأدوية.
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