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السيسي: سعدت بافتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

06:27 م الأربعاء 07 أبريل 2021
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كتب – يوسف عفيفي:

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بافتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والذي يعد أحد أدوات الدولة في دعم التحول الرقمي بشكل مميكن ومؤمن، ليؤدي إلى إحساس المواطن بتغيير في شكل الخدمات بشكل عام وميسر.

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" :"سعدت اليوم بافتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الذي يعد صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا سوف يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء دولتنا الحديثة.

ويعمل المشروع على تنفيذ الحوكمة، والعمل بشكل إلكتروني ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذي القرار دون أي هامش خطأ.

ويضم المشروع أكبر مصنع في العالم لـ"الورق المؤمن"، ومصانع لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، فضلاً عن تصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، فضلاً عن مبنى تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومبنى معالجة البيانات، وخزانات ومخازن، ومبنى مصنع السليلوز.

مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية السيسي التحول الرقمي

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