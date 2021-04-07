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الجمهورية الجديدة..الحكومة تبحث الاستعداد لحفل افتتاح العاصمة الإدارية

05:46 م الأربعاء 07 أبريل 2021
الجمهورية الجديدة..الحكومة تبحث الاستعداد لحفل افتتاح العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية


كتب - محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث الاستعدادات والترتيبات اللازمة لاحتفالية افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسئولين، ومسئولي الشركة المشرفة على تنظيم الاحتفالية.

وقال رئيس الوزراء إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف ببدء الاستعداد لاحتفالية افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وأن اجتماع اليوم يأتي لبحث سيناريوهات الاحتفالية المرتقبة، إيذانا ببدء العمل الحكومى رسميا من العاصمة الإدارية الجديدة، واختيار أفضل المواقع المناسبة لإقامة الاحتفالية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الاحتفالية ستكون على أعلى مستوى، وسيتم من خلالها التعبير فى رسالة واضحة عن "الجمهورية الجديدة"، التى أعلن عنها رئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه عددا من المواقع المقترحة لإقامة الاحتفالية، مثل ساحة الشعب، ومنطقة ساري العلم، وغيرهما من المناطق.

واستمع رئيس الوزراء من مسئولي الهيئة الهندسية إلى شرح حول موقف تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت الإشارة إلى اكتمال المباني بنسبة 100% وتم تسليم المقار، ويتم استكمال أعمال الواجهات، والأعمال الكهروميكانيكية، وتنسيق الموقع، حيث قارب الحي على الإنتهاء.

مجلس الوزراء العاصمة الإدارية حفل افتتاح العاصمة مصطفى مدبولي

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