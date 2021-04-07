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اليوم.. إطلاق المبادرة القومية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية

06:30 ص الأربعاء 07 أبريل 2021
اليوم.. إطلاق المبادرة القومية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كتب - محمد نصار:

تفتتح الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فعاليات احتفالية إطلاق المبادرة القومية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، وإطلاق مبادرة E-TADWEER، وذلك اليوم، الأربعاء الموافق ٧ أبريل، بالمركز البيئي الثقافي التعليمي (بيت القاهرة).

حيث تقام الاحتفالية بحضور راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر، والرؤساء التنفيذيين راية القابضة وفودافون مصر، وممثل مكتب الالتزام البيئي، وفريق إعداد تطبيق E TADWEER.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة البيئة على إرساء مفهوم اعادة التدوير والتخلص الآمن من المخلفات كأحد ركائز الحفاظ على الصحة والبيئة ومواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.

وزارة البيئة المخلفات الإلكترونية المبادرات القومي

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