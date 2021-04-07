حدث ليلاً| سيناريوهات أزمة سد النهضة حسم الجدل بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الاعديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

خوفًا من كورونا.. الإفتاء تجيز الإفطار للحامل أو المرضع في هذه الحالة في رمضان

قبل أيام قليلة من بدء شهر رمضان المبارك، أصدرت دار الإفتاء المصرية أحدث فتاواها المتعلقة بفيروس كورونا والصيام، خاصة للمرأة الحامل أو المرضع، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

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وزير التعليم: 80% من المواطنين يعتمدون فكرة السعي للنجاح فقط دون التحصيل العلمي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن بعض الفئات تعتمد سياسة الصوت العالي على منصات التواصل الاجتماعي لتجريف فكرة التعليم طوال الـ 30 عامًا الماضية، مشيرًا إلى أنهم يريدون من التعليم النجاح فقط، ويرفضون التعلم والتقييم.

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"عبدالحميد" تعلن ضوابط تغيير تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن المتقدمين المواطنين تقدموا للحجز في مشروع الإسكان الاجتماعي، بهدف إيجاد حل سكني عاجل وليس لهدف الاستثمار أو إعادة بيع الشقة مرة أخرى.

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"لا يوجد ما يدعو للتفاؤل".. الفقي: إثيوبيا مازالت تماطل في مفاوضات سد النهضة

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن البيان الخاص بوزارة الخارجية بشأن مفاوضات كينشاسا حول سد النهضة، يسجل موقف على إثيوبيا أنها وحتى الآن مازالت تراوغ وتماطل وتتعامل بغطرسة مع كل من مصر والسودان وهو ما يهيئ الموقف لتطورات لا يحمد عقباها ولا يتمناه أحد.

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سامح شكري: سنتخذ جميع الإجراءات لحماية الأمن القومي في التوقيت الملائم

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر تعمل دائمًا على حل أزمة سد النهضة سياسيًا، مشيرًا إلى أن مصر ستتخذ كل الإجراءات لحماية الأمن القومي المصري في التوقيت الملائم.

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عماد الدين أديب يكشف عن سيناريوهات الأمل والكابوس في مفاوضات أزمة سد النهضة

كشف الكاتب الصحفي عماد الدين أديب أن فشل جولة مفاوضات " كينشاسا " الأخيرة يحصر الفرص والمسارات السياسية أمام سيناريوهين أحدهما يحمل الأمل والأخر يحمل الكابوس، مشيرًأ إلى أن هذه المفاوضات اعتمدت على فكرة المراوغة والتعنت والإنهاك بالتفاصيل من الجانب الإثيوبي لكنها تعني في ذات الوقت أنه لا يمكن الاستمرار بذات الفكرة والنهج في المفاوضات لأسباب إثيوبية، قائلًا: "إثيوبيا عاوزة توزع حصص المياه من أول وجديد ".

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وزير التعليم يحسم الجدل بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية بنظام الأسئلة الجديد في شهر يوليو المقبل.

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السعودية تؤكد وقوفها التام والتضامن الكامل إلى جانب الأردن

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ــ عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

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رئيس وزراء السودان يتعهد بحل أزمة غرب دارفور في أسرع فرصة

قال والي غرب دارفور محمد عبدالله الدومة، إنه ناقش مشكلة غرب دارفور مع رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، الذي أكد التزامه بحل المشكلة بأسرع فرصة.

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للمرة الأولى.. البرازيل تسجّل 4195 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجّلت البرازيل أمس الثلاثاء، للمرة الأولى منذ بدء تفشّي جائحة كوفيد-19 فيها قبل عام ونيّف، أكثر من أربعة آلاف وفاة ناجمة عن الفيروس خلال 24 ساعة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة.

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