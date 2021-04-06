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بسبب تجاهل وزيرة الصحة مطالب النواب.. "صحة البرلمان": المجلس له احترامه

01:44 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
بسبب تجاهل وزيرة الصحة مطالب النواب.. "صحة البرلمان": المجلس له احترامه

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- نشأت علي:

وجه النائب خالد أبو النحول، عضو مجلس النواب، انتقادات شديدة إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان؛ بسبب طريقة تعاملها مع أعضاء مجلس النواب.

وقال أبو النحول، خلال اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب إحاطة بشأن إحلال وتجديد مستشفى أبو تشت في محافظة قنا: الوزيرة تتعامل مع النواب بشكل غير مقبول، ولا تقابل النواب، وهذه مشكلة تواجه جميع النواب، وتوقيعات الموظف التابع لوزارة الصحة على الطلبات المقدمة من النواب للمديريات لا يتم تنفيذها، وهذا يعني أن وزيرة الصحة لا تهتم بالنواب.

وحاول الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، تدارك الأمر، مؤكدًا أن هذه المشكلة سيتم تداركها بالتعاون بين وزيرة الصحة ومجلس النواب.

وانتقد الدكتور أشرف حاتم غياب مدير مديرية الصحة بمحافظة قنا، مؤكدًا أن مجلس النواب له احترامه، وحينما يُستدعى أحد من قِبل البرلمان عليه الحضور.

وتابع رئيس لجنة الصحة: ييجيى بدل ما نجيب الأعلى من مدير المديرية بوزارة الصحة.

وتناقش لجنة الصحة بمجلس النواب ١٥ طلب إحاطة تتعلق بشأن إحلال وتجديد عدد من المستشفيات.

هالة زايد وزيرة الصحة مجلس النواب طلب إحاطة

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