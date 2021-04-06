مشروع مستقبل مصر.. ننشر أبرز المعلومات بعد تفقد الرئيس السيسي للحصاد الزراعي- صور

"35 ثم 20 درجة".. الأرصاد تغيرات سريعة وحادة في الطقس بداية من الثلاثاء

كتب- محمد سامي:

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، موسم الحصاد الزراعي بمشروع مستقبل مصر بالصحراء الغربية. بحسب بيان رئاسة الجمهورية.

ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن المشروع، في ما يلي:

- الرئيس وجه في شهر أبريل 2017، بالبدء فورًا في تنفيذ مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي؛ لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض إلى الخارج؛ مما يسهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

- مشروع مستقبل مصر يقع على امتداد طريق محور روض الفرج- الضبعة الجديدة، ويبعد 30 دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر بطول 95كم وعمق 40: 45كم.

- تم تقسيم المشروع إلى عدد 55 طريقًا طوليًّا و35 طريقًا عرضيًّا، بطرق رئيسية مقسمة إلى قطع متساوية، كل قطعة 1000 فدان.

- مشروع مستقبل مصر هو الباكورة الزراعية لمشروع الدلتا الجديدة، ويمثل 60% من المساحة المستهدف زراعتها.

- يتميز مشروع مستقبل مصر بموقع يجعله مقصدًا زراعيًّا للمستثمرين والمزارعين؛ حيث يقع على محور الضبعة وبالقرب من مطارَي (سفنكس- برج العرب) وميناءي (الدخيلة- الإسكندرية).

- موقع المشروع يعد من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج، كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات، وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق البرية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

- يوفر المشروع نحو 7 آلاف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 200 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

- يطبق المشروع أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل لسلامة العمال والموظفين.

- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقوم بتقديم الدعم الكامل ونقل الخبرات للمشروع.

- المشروع يستفيد من خزانات المياه الجوفية؛ وهي 3 خزانات (الأيوسين- المايوسين- المغرة).

- يتحقق الاستغلال الأنسب للمياه بالمشروع من خلال إجراء تحاليل دورية لقياس ملوحة المياه وربطها بأنواع الزراعات التي تتناسب مع الملوحة.

- التعاون مع الشركات الزراعية الكبرى لتنفيذ البنية الأساسية للمشروع والتي تشمل تمهيد الطرق الداخلية، بإجمالي طول نحو 500 كليومتر وعرض 10 أمتار، وحفر آبار مياه جوفية ومحطتَين للكهرباء بقدرة 350 ميجاوات وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 كيلومتر، ومخازن مستلزمات الإنتاج ومبانٍ إدارية وسكنية.

- المشروع سعى لتوفير الميكنة الزراعة بأحدث المعدات والتقنيات؛ لإتمام العمليات الزراعية المختلفة بجودة وسرعة عالية.

- بالتعاون مع شركات القطاع الخاص الجاد تم الانتهاء من استزراع مساحة 200 ألف فدان سنويًّا، باستخدام 1700 جهاز ري محوري مطور والتي تتم زراعتها مرتين سنويًّا (موسم صيفي/ موسم شتوي) والتي تنتج أجود المحاصيل الزراعية، بإجمالي استثمارات 5 مليارات جنيه في رأس المال العامل

زراعات موسم 2019/2020.

محصول القمح 17 ألف فدان، والذرة الصفراء 17 ألف فدان، والشعير 7 آلاف فدان، والبطاطس 32 ألف فدان، وبنجر السكر 27 ألف فدان، والسوداني 10 آلاف فدان، والبطاطا 5 آلاف فدان، والفاصوليا البيضاء 4 آلاف فدان، والبصل 7 آلاف فدان، والطماطم 10 آلاف فدان، والبسلة 3 آلاف فدان، والجزر 4 آلاف فدان.

والموالح، تم الانتهاء من زراعة 7 آلاف فدان من البرتقال واليوسفي والليمون والتي بدأت بشاير الإنتاج في موسم 2020.

- إجمالي زراعات موسم 2020/2021: القمح 17 ألف فدان، الذرة الصفراء 17 ألف فدان، الشعير 8 آلاف فدان، البطاطس 42 ألف فدان، بنجر السكر 46 ألف فدان، السوداني 12 ألف فدان، الفراولة 3 آلاف فدان، البطاطا 5 آلاف فدان، الفاصوليا البيضاء 6 آلاف فدان، البصل 15 ألف فدان، طماطم 10 آلاف فدان، البسلة 3 آلاف فدان، الجزر 3 آلاف، الخيار 3 آلاف فدان، الموالح تم زيادة الرقعة الزراعية للأشجار من 7 آلاف فدان إلى 10 آلاف فدان؛ من البرتقال واليوسفي والليمون.

- الانتهاء من عمل البنية الأساسية من شبكات كهربائية وطرق رئيسية، والانتهاء من استصلاح وزراعة 30 ألف فدان في موسم 2018/2019.

- الانتهاء من استصلاح وزراعة 120 ألف فدان في موسم 2019/2020، كما تم زيادة الرقعة الزراعية إلى 200 ألف فدان في موسم 2020/2021.