قرار جديد من السياحة بشأن مواعيد فتح المطاعم والكافتيريات والبازارات

كتب – يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور خالد العناني وزارة السياحة والآثار، رقم 89 لعام 2021 الخاص بتحديد مواعيد فتح المطاعم والكافتيريات والبازارات المرخصة سياحيا.

ونصت المادة الأولى من القرار: استثناء من حكم المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 512 لعام 2020، المشار إليه، تكون شهور الصيف المحددة وفقا لحكم المادة الأولى منه، اعتبارا من 14/4/2021 حتى نهابة يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر 2021.

ونصت المادة الثانية: بأن ينشر القرار في جريدة الوقائع المصرية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.