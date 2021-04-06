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تحرير 40 مخالفة وغلق 7 محال في حملة ليلية لمحافظ الغربية لتطبيق الإجراءات الاحترازية

02:40 ص الثلاثاء 06 أبريل 2021
تحرير 40 مخالفة وغلق 7 محال في حملة ليلية لمحافظ الغربية لتطبيق الإجراءات الاحترازية

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

طنطا - (أ ش أ):
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء الاثنين، بجولة ليلية مكبرة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد في شوارع طنطا، حيث شملت الجولة تفقد شوارع (النحاس سيجر، ميدان ستوتة، المديرية، ميدان الساعة، القنطرة، البحر، الجلاء، سعيد، الحلو، النادي، المعرض).
وأسفرت الجولة عن غلق 4 محال غير مرخصة ومفتوحة في أوقات الغلق، وغلق 3 مقاهٍ لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية، وتحرير 40 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة.
وخلال الجولة، تفقد محافظ الغربية المقاهي ومدى اتباعها للإجراءات الاحترازية، كما تفقد المطاعم والمحال التجارية والصيدليات والمخابز ومنافذ تقديم الخدمات، وتم تحرير محاضر مخالفات لعدم ارتداء الكمامة، مع التأكيد على ارتداء الكمامات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، بجانب إزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق العام، وغلق المحال التجارية غير المرخصة، ووجه بإنارة كوبري القرشي.
وأهاب محافظ الغربية بجميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية ليس خوفًا من الغرامة، ولكن حرصًا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.
رافق المحافظ في الجولة عادل داوود رئيس حي أول طنطا، ومحمود عيسى رئيس حي ثانٍ طنطا.

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Asha
حملات ليلية الغربية الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا أوقات الغلق
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