​​استمرار الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف طقس السبت بالدرجات

09:23 م الجمعة 30 أبريل 2021
​​استمرار الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف طقس السبت بالدرجات

الطقس

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد السبت استمرار ارتفاع درجات الحرارة؛ حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلًا، فيسود طقس معتدل على جميع الأنحاء، وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، السبت: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.
الطقس

الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة الرياح

الخبر التالى:

"تكدس رواد وتقديم شيشة".. السياحة والآثار: إجراءات عاجلة لإغلاق 9 منشآت مخالفة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر الدوري المصري.. الأهلي 0-0 الجونة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا