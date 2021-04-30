الصحة تعلن توفير أمصال مجانية بالمستشفيات والوحدات.. تعرف عليها

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توافر بعض الأمصال العلاجية بالمجـان، من خلال مستشفيات الوزارة وبعض الوحدات الصحية.

وأوضحت وزارة الصحة في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، الجمعة، أنها توفر 6 أمصال علاجية بالمجان للعديد من الأمراض، وهي:

ـ مصل الالتهاب الكبدي الفيروسي (ب).

ـ مصل التسمم الممباري.

ـ مصل التيتانوس.

ـ مصل الثعبان.

ـ مصل الحيات.

ـ مصل العقرب.

ـ مصل الكلب.

وأكدت الوزارة، أن هذه الأمصال تستخدم حال تعرض الشخص لعقر أو لدغات أو تعرض للعدوى ببعض الأمراض.