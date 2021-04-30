الصحة تعلن توفير أمصال مجانية بالمستشفيات والوحدات.. تعرف عليها
كتب - أحمد مسعد:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، توافر بعض الأمصال العلاجية بالمجـان، من خلال مستشفيات الوزارة وبعض الوحدات الصحية.
وأوضحت وزارة الصحة في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، الجمعة، أنها توفر 6 أمصال علاجية بالمجان للعديد من الأمراض، وهي:
ـ مصل الالتهاب الكبدي الفيروسي (ب).
ـ مصل التسمم الممباري.
ـ مصل التيتانوس.
ـ مصل الثعبان.
ـ مصل الحيات.
ـ مصل العقرب.
ـ مصل الكلب.
وأكدت الوزارة، أن هذه الأمصال تستخدم حال تعرض الشخص لعقر أو لدغات أو تعرض للعدوى ببعض الأمراض.
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