الصحة تعلن توفير أمصال مجانية بالمستشفيات والوحدات.. تعرف عليها

01:32 م الجمعة 30 أبريل 2021
الصحة تعلن توفير أمصال مجانية بالمستشفيات والوحدات.. تعرف عليها

وزارة الصحة

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توافر بعض الأمصال العلاجية بالمجـان، من خلال مستشفيات الوزارة وبعض الوحدات الصحية.
وأوضحت وزارة الصحة في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، الجمعة، أنها توفر 6 أمصال علاجية بالمجان للعديد من الأمراض، وهي:

ـ مصل الالتهاب الكبدي الفيروسي (ب).

ـ مصل التسمم الممباري.

ـ مصل التيتانوس.

ـ مصل الثعبان.

ـ مصل الحيات.

ـ مصل العقرب.

ـ مصل الكلب.

وأكدت الوزارة، أن هذه الأمصال تستخدم حال تعرض الشخص لعقر أو لدغات أو تعرض للعدوى ببعض الأمراض.

وزارة الصحة الأمصال العلاجية الوحدات الصحية مصل التيتانوس مصل الثعبان مصل الحيات مصل الالتهاب الكبدي الفيروسي

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