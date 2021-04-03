كرم جبر: لأول مرة يكون هناك جسر تواصل بين الإعلام والوزراء

كتب مينا غالي

قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه لأول مرة يكون هناك جسر تواصل بين الوزراء والإعلام داخل المجلس الأعلي للإعلام، كما يوجد حالة تفاهم بين الإعلاميين والوزراء.

وأضاف جبر فى بداية الجلسة الحوارية التى ينظفها بحضور وزير التموين الدكتور على المصيلحي لعرض خطة الوزارة في استعدادها لشهر رمضان: أهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان الكريم، وأدعو الله بسلامة مصر والشعب من كورونا.

وقال كرم جبر فى بداية الجلسة الحوارية التى ينظمها المجلس بحضور وزير الدكتور على المصيلحي وزير التموين، أن الوزير سيتحدث اليوم عن خطة الوزارة فى توفير السلع اللازمة والخطة الكاملة التي اتخذتها الوزارة لاستقبال شهر رمضان.

وأكد جبر على اهتمام الحكومة المصرية بتوفير السلع اللازمة للمواطن، مع قدوم شهر رمضان، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خطة بالإضافة إلى افتتاح معارض السلع الرمضانية غدا.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى جسر التواصل بين المجلس والحكومة والوزارة خلال الفترة الماضية والقادمة.