رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية ويلتقي رجال القوات المسلحة في شمال سيناء (فيديو)

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كتب- يوسف عفيفي:

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عناصر القوات المسلحة والشرطة بنطاق شمال سيناء للوقوف على الحالة الأمنية ومتابعة اجراءات تنفيذ الخطط والمهام المكلفين بها.

كما تفقد الفريق فريد، مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة سير العمليات الأمنية، واستمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات بواسطة قادة القطاعات لما يقوم به أبطال القوات المسلحة والشرطة من خطط مشتركة لإقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على حالة الإستقرار التي أدت إلى عودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها بمعظم مدن وقرى شمال سيناء بدرجة كبيرة .

كما عقد لقاء مع مقاتلى القوات المسلحة نقل خلاله تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لما يبذلوه من جهود وتضحيات أدت إلى استعادة الأمن والأمان وتهيئة المناخ الملائم للإستثمار والتنمية الشاملة بسيناء والحفاظ على انجازات ومقدرات الوطن، وقدم لهم التهنئة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وأدار حواراً مع القادة والضباط والصف والجنود أكد خلاله ثقته في قدرتهم على تنفيذ مهامهم بكل قوة للحفاظ على أمن تلك الرقعة العزيزة من أرض الوطن، كما قام بتكريم المتميزين تقديراً لتفانيهم في أداء مهامهم لدعم جهود الأمن والإستقرار بشمال سيناء.

كما قام بجولة تفقدية تضمنت المرور على مدينة رفح الجديدة التي تم إنشائها بأحدث النظم المعمارية لتكون مجتمع سكني عمراني متكامل الخدمات والمرافق، وقام بزيارة رئاسة مجلس مدينة الشيخ زويد وإلتقى ببعض الأهالي والمواطنين في شوارع مدينة الشيخ زويد الذين قدموا الشكر والتقدير لأبطال القوات المسلحة لعودة الأمن والأمان بكافة أنحاء مدن وقرى شمال سيناء، أعقبها عقد لقاء مع محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات الأمنية، والمرور على مستشفى العريش للقوات المسلحة لمتابعة مراحل إنشاء وتطوير مركز علاج الأورام بالمستشفى الذى أنشى بأحدث النظم العالمية ليقدم خدمة طبية متميزة لأهالى مدن وقرى شمال سيناء.

حضر الجولة التفقدية قائد الجيش الثانى الميدانى وعدد من قادة القوات المسلحة.