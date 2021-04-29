شديد الحرارة على القاهرة.. الأرصاد تكشف طقس 6 أيام.. وهذه الظاهرة مسيطرة

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من غد الجمعة 30 أبريل حتى الأربعاء 5 مايو.

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس حار نهارًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

وجاءت تفاصيل الظواهر الجوية على النحو التالي:

الجمعة 30 أبريل

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

السبت 1 مايو

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشرقية.

الأحد 2 مايو

- نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الاثنين 3 مايو

- نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

الثلاثاء 4 مايو

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأربعاء 5 مايو