السيسي يوافق على قرض بقيمة 95 مليون دولار بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة

وزيرة التضامن: مصر تمر بلحظة تاريخية من الاستثمار الحقيقي في البشر

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس برقم 17 لسنة 2021، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على اتفاق قرض بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.

يأتي اتفاق القرض المذكور بشأن مشروع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المرحلة الثالثة، بقيمة 95 مليون دولار أمريكي.