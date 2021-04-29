اليوم.. البورصة إجازة رسمية بمناسبة تحرير سيناء

قررت إدارة البورصة المصرية اعتبار اليوم الخميس، إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وقالت البورصة، إنها قررت إيقاف التعاملات بسوق المال الخميس 29 ابريل بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وكانت الحكومة أعلنت اليوم اعتبار الخميس إجازة بدلا من الأحد 25 أبريل.​