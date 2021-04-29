اليوم.. البورصة إجازة رسمية بمناسبة تحرير سيناء

07:00 ص الخميس 29 أبريل 2021
اليوم.. البورصة إجازة رسمية بمناسبة تحرير سيناء

البورصة المصرية

قررت إدارة البورصة المصرية اعتبار اليوم الخميس، إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وقالت البورصة، إنها قررت إيقاف التعاملات بسوق المال الخميس 29 ابريل بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وكانت الحكومة أعلنت اليوم اعتبار الخميس إجازة بدلا من الأحد 25 أبريل.​

البورصة المصرية إجازات رسمية عيد تحرير سيناء

الخبر التالى:

حدث ليلاً| توجيه رئاسي بتوسيع نطاق حياة كريمة ومطالبات بحظر تجوال
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 225528

    عدد المصابين

  • 169308

    عدد المتعافين

  • 13219

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 150189056

    عدد المصابين

  • 127725334

    عدد المتعافين

  • 3162701

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| 5 محافظات هي الأعلى إصابة.. وانتشار السلالة الهندية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا