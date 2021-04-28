رغم بدء إجازة نهاية العام.. 7 فئات من الطلاب مستمرون في الدراسة.. تعرف عليهم

كتب- أسامة علي:

رغم قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء العام الدراسي بنهاية شهر أبريل الجاري، وبدء إجازة نهاية العام لطلاب المدارس؛ فإن هناك بعض الفئات من الطلاب لا يزال العام الدراسي مستمرًّا بالنسبة إليها.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء العام الدراسي اليوم الأربعاء، وبدء إجازة نهاية العام الدراسي غدًا الخميس.

ويستعرض "مصراوي" فئات الطلاب الذين لم تبدأ إجازة نهاية العام بالنسبة إليهم؛ إذ إنهم لا يزالون مستمرين في الدراسة، في ما يلي:

- طلاب الشهادة الإعدادية يستمرون في الدراسة، لحين إجراء الامتحانات التي من المقرر إجراؤها يونيو المقبل.

- طلاب الشهادة الثانوية، يستمرون في الدراسة حتى إجراء الامتحانات، المقرر عقدها يوليو المقبل.

- طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس ستيم، مستمرون في دراسة منهج مايو أونلاين؛ نظرًا لارتباط المناهج بعضها ببعض.

- طلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس ستيم.

- طلاب المدارس الدولية.

- طلاب سنوات النقل بالمدارس الفنية التي تطبق المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية، ومدارس التعليم والتدريب المزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، ويتم استكمال تدريب الطلاب على الجدارات التي لم يتم الانتهاء منها، حتى بدء إجازة عيد الفطر المبارك، مع مراعاة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ حفاظًا على أبنائنا الطلاب والزملاء العاملين بمدارس التعليم الفني، على أن يتم ترحيل أية وحدات لم يتم البدء في دراستها إلى ما قبل بداية العام الدراسي المقبل إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.

- الطلاب المتقدمون لأداء امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول 2021، يتم استكمال الدراسة طبقًا للنظام المتبع حاليًّا، وتعقد الامتحانات العملية والتحريرية طبقًا للمواعيد المحددة سلفًا، مع مراعاة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ حفاظًا على أبنائنا الطلاب والزملاء بلجان سير الامتحان ولجان تقدير الدرجات بامتحانات الدبلومات الفنية.