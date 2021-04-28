حدث ليلاً| الحكومة ترد على "رسالة مجهولة" أثارت جدلًا.. وإجراءات استلام شقق سكن مصر

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تجاوزنا الألف حالة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 168665 حالة حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

لمواجهة كورونا.. الصحة تقرر انتداب 24 طبيبًا من القاهرة إلى سوهاج (مستند)

قررت وزارة الصحة والسكان، انتداب 24 طبيبا من محافظتي القاهرة والجيزة؛ للعمل لمدة شهرين بمحافظة سوهاج ضمن فرق مواجهة فيروس كورونا المستجد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"السياسة الخارجية للملكة ورؤية ٢٠٣٠".. أبرز ما جاء في لقاء ولي العهد السعودي

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ‏إن دستور المملكة هو القرآن الكريم وأن هذا ما ينص عليه النظام الأساس للحكم في السعودية، وكل من في المملكة ملزم بتطبيق نصوص القرآن الواضحة، مؤكدًا أن الحكومة ملزمة بتطبيق أحكام القرآن في البلاد، وأنه لا تطبق عقوبة إلا بشأن واضح.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الإمارات تسمح بإقامة صلاة التهجد في المساجد بما لا يتجاوز 30 دقيقة

أعلنت حكومة الإمارات السماح بإقامة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، وفقًا لضوابط وإجراءات احترازية، حيث تقرر تحديد مدة الصلاة بما لا يتجاوز 30 دقيقة، ويكون التوقيت عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتى الثانية عشرة والنصف في جميع إمارات الدولة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أحمد موسى: بعض الأطراف الدولية تدخلت لحل أزمة سد النهضة لكن أثيوبيا رفضت

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا مستمرة في تصعيدها يوما بعد يوم في أزمة سد النهضة، وتريد اختلاق المشاكل وافتعال فيما يسمى "خناقة".

للتفاصيل.. اضغط هنا

مستشار الرئيس: "مصر تعمل على تصنيع لقاحات كورونا من بينها الصيني والروسي"

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن أزمة اللقاحات هي أزمة عالمية، والإنتاج العالمي من اللقاحات لا يكفي والكميات المفترض إنتاجها لم تنتج بالكامل، وبالتالي الكميات المتاحة من اللقاحات محدودة جدًا، والدول المنتجه لها استأصلت أنفسها بالقدر الأعظم من اللقاحات وبدأت إعطاء كميات قليلة للدول الأخرى.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"لا يوجد إجراء مسبق حتى الآن".. تاج الدين: لجنة مكافحة كورونا تتابع الوضع الوبائي في مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن هناك بعض الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، مثل منع التجمعات وموائد الإفطار للتقليل من احتمالية انتشار المرض، بجانب التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة والمدارس والجامعات ومؤسسات الدولة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تاج الدين: المؤسسات العلاجية في مصر تستوعب جميع مصابي كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن المؤسسات العلاجية والتشخيصية على أرض الواقع تستوعب كل الأعداد التي يتم رصدها هذه الأيام وكل ما يحتاج الأمر في الموجة الأولى أو الثالثة أو في الفترة الحالية إلى مزيد من أماكن عزل المرضى وعلاجهم يتم على الفور إضافة أسرة جديدة أو أماكن أخرى للتعامل مع هذه الحالات، في كل المحافظات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أخبار التعليم| طلاب النقل يختتمون امتحانات أبريل.. وضوابط تقييم بالمدارس الفنية

شهدت الساحة التعليمية والمدارس أحداثًا عديدة على مدار اليوم، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وأيضا المعلمين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

2735 جنيها رسوم غاز و3 خطابات.. مراحل وإجراءات استلام شقق سكن مصر

يستمر جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، في تسليم مرحلة جديدة من شقق مشروع سكن مصر "المرحلة الرابعة" بالمدينة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تناولت أزمة كورونا.. الحكومة ترد على "رسالة مجهولة" أثارت جدلًا على "واتسآب"

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته رسالة صوتية على تطبيق واتسآب منسوبة لشخصية مسؤولة في وزارة الصحة، تزعم تدهور الوضع الصحي في مستشفيات العزل، مع وجود عجز شديد في الأسرّة وتحويل المدن الجامعية بمختلف المحافظات إلى مستشفيات ميدانية، تزامناً مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

للتفاصيل.. اضغط هنا