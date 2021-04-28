حرارة شديدة ورياح.. الأرصاد: تعلن الظواهر الجوية من الأربعاء للإثنين المقبل

05:00 ص الأربعاء 28 أبريل 2021
حرارة شديدة ورياح.. الأرصاد: تعلن الظواهر الجوية من الأربعاء للإثنين المقبل

أرشيفية

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية خلال الفترة من الأربعاء إلى الإثنين 3 مايو.

أكدت الهيئة أنه بداية من الأربعاء يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة والمناطق الجنوبية، وتسجل السواحل الشمالية 28 : 32، القاهرة الكبرى 35 : 38، وجنوب الصعيد 38 : 41.

الأربعاء:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

الخميس:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

الجمعة:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

السبت:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الأحد:
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

الإثنين:
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.​

هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية درجات الحرارة طقس حار
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