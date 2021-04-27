"الري": إزالة 65 حالة تعد على نهر النيل في 6 محافظات

(مصراوي)

نفذت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف في نطاق محافظات(القليوبية، والمنوفية، والدقهلية، وبني سويف، وسوهاج والأقصر).

وبحسب بيان صدر عن الوزارة، فقد أسفرت الحملة عن إزالة 65 حالة تعد على مجرى نهر النيل، وبذلك يصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملات 61 ألفا و478 حالة تعد.

وأكدت الوزارة استمرار العمل منذ انطلاق حملات إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المُنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وشددت على أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".

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