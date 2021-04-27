هدية الأوقاف للمحتاجين والأولى بالرعاية.. أبرز المعلومات عن مشروع صكوك الأضاحي

كتب - محمود مصطفى:

وقعت وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية، بروتوكول تعاون بشأن صكوك الأضاحي لصالح الأسر الأولى بالرعاية.

وتضمن البروتوكول، توفير وزارة التموين والتجارة الداخلية رؤوس أضاحي من البقر السوداني بما يعادل 600 طن لحوم كدفعة أولى، بحيث يتم الذبح في الوقت الشرعي للذبح تحت إشراف مشترك للوزارتين والطب البيطري.

ويعد المشروع نموذجا مثاليا للشفافية والانضباط والتميز في العمل الخيري والإنساني.

وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن مشروع صكوك الأضاحي، وهي كالتالي:

1- صالح المضحي بتعظيم ثواب الأضحية، حيث يتحول كامل ثمن الصك إلى لحوم دون أي فاقد، ودون أي مصروفات إدارية أو خلافها.

2- صالح المستفيد الذي يصل إليه حقه في الأضحية حيث كان بمنتهى العزة والكرامة.

3- الحفاظ على البيئة حيث يتم الذبح في الأماكن المخصصة لذلك بيطريا، بعيدًا عما كان يحدث من الذبح في الشوارع ومداخل الأبنية وإلقاء المخلفات أو بعضها في أماكن غير مخصصة لذلك، ما يضر بالبيئة ويشوه الوجه الحضاري للمجتمع.

4- الاستفادة بكل جزء في الأضحية دون أي هدر مع الاستفادة المثلى لجلود الأضاحي وإعادة تحويل ثمنها إلى لحوم لصالح المستحقين.

5- قيمة الصك 2000 جنيه وقد تم تحديده بناء على ما حددته وزارة التموين من متوسط أسعار رؤوس البقر المستوردة من السودان المخصصة للأضاحي بنحو 14 ألف جنيه تقريبا، والرأس من البقر تجزي عن سبعة مضحين كل مضح عن نفسه ومن يعول.

6- شراء الصكوك يكون بشكل رسمي كليا حيث يكون من خلال مديريات الأوقاف، أو الحسابات البنكية في البنك المركزي والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبريد المصري، وماكينات فوري، والبنك الزراعي المصري، وتحصل على إيصال رسمي بما دفعت، وهو ما يضمن عدم التلاعب أو السطو على أموال المساهمين بالمشروع.

7 - المشروع يتبع الدولة ويتخذ من العمل المؤسسي والتشاركي بين مؤسسات الدولة سبيلا له، وتدعمه جميع المؤسسات الرسمية للدولة، وتشارك فيه المؤسسات ذات الاختصاص بشكل مباشر مثل وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، البنك المركزي، بنك مصر، البنك الأهلي المصري، البنك الزراعي، والصكوك متوفرة بوزارة الأوقاف ومديريات وإدارات الأوقاف والجهات التابعة لوزارة الأوقاف.

8 - يهدف المشروع للوصول لأكبر عدد من المحتاجين الحقيقيين على مستوي الجمهورية وتوصيل اللحوم إليهم، ويكون التوزيع وفقا لجداول الأسر الأولى بالرعاية بوزارة التضامن، حيث يتم تدوين كل كيلو لحم ينتجه المشروع وتوزيعه وفقا لجداول وزارة التضامن، وهو ما يبعد أي شبهة محاباة أو توزيع غير منضبط للحوم.

9 - قيمة صك الأضحية تذهب بالكامل من صاحبها إلى مستحقيها بدون أية مصروفات إدارية أو إعلانية، وحتي مكافآت التوزيع التي تنفقها الأوقاف تكون من صندوق البر التابع للوزارة، ولا يتم انفاق أية أموال من المشروع على المصاريف الدعائية أو الإدارية، وهو ما يميز المشروع بشكل كبير.

10 - يتم شراء أجود رءوس الماشية، وذلك عبر مختصين من وزارة التموين المصرية، وذلك لتقديم أفضل لحوم.

11 - تشرف وزارة التموين وهي ذات باع كبير واختصاص دقيق بشكل كامل على الذبح، وتشرف وزارة الأوقاف على القيام به بشكل كامل خلال أيام التشريق، والتي تعد المدة الشرعية لذح الأضاحي في الشريعة الإسلامية، فالأوقاف وكيل للذابح ويراعي الوكيل الشروط الشرعية للأضحية: من سنّها، وسلامتها، ووقتها، الذى يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى إلى مغرب آخر يوم من أيام التشريق، وهو رابع أيام العيد، الثالث عشر من ذى الحجة.

12 - يتميز التجهيز والتجميد والتغليف أنه يكون بحسب أدق المواصفات العلمية والمهنية، وذلك لضمان عدم فساد اللحوم أو تعرضها للتلف، أو تراجع قيمتها الغذائية، وكذلك يكون النقل لسائر المحافظات عبر سيارات تبريد خاصة وبإشراف كامل من وزارة التموين.

13 - وفَّرت وزارة الأوقاف، خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل؛ عملًا على راحة المتبرعين، وبخاصة كبار السن وأصحاب الظروف الخاصة.

14 - يهدف مشروع وزارة الأوقاف لصكوك الأضاحي، لقطع الطريق على جماعات الظلام من أتباع الإسلام السياسي، والذين يستغلون حاجة المحتاجين ويقومون بتوزيع المعونات عليهم مقابل تأييدهم لهم في مشروعهم الشيطاني لإلغاء الهوية المصرية والسيطرة على الدولة لمصلحة قوي خارجية.