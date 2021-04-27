التموين تعلن ضخ كميات من الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

10:33 ص الثلاثاء 27 أبريل 2021
التموين تعلن ضخ كميات من الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل الى 25%.

وأكد المصيلحي، على توافر كل السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها الى 1350 مجمع استهلاكي ، مشيرًا إلى أن تطوير الكثير منها وادخال نظام الباركود بها سهل متابعة حركة السلع بها ومعرفة السلع التي يزيد عليها الطلب لضخها، هذا وقد تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول توافر الخضر والفاكهة بالمجمعات وأفاد التقرير ان الطماطم تباع بالمجمعات الاستهلاكية ب 6.5 والبطاطس ب5 جنيهات والبصل ب 4.5 جنية.

كما أفاد التقرير القادم ايضًا من قطاع التجارة الداخلية عن اسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور وتم عرضه على الدكتور علي المصيلحي أن الطماطم تخرج من سوق الجملة من 2 إلى 5 جنيهات، لتباع في اسواق التجزئة من 3 جنيهات الى 6.5 جنيه.

وأكد التقرير الوارد أيضاً من سوق العبور أن البطاطس تخرج جملة من 1.5 جنيه الى 3 جنيه لتباع تجزئة بـ5 جنيهات، وأشار التقرير الى ان الموز يخرج من اسوق بسعر يتفاوت من 5 الى 7 جنيهات ليباع تجزئة من 8 إلى 12 جنيه والفراولة من 4 إلى 7 جنيهات جملة لتباع تجزئة من 6 إلى 10 جنيهات.

وزير التموين علي المصيلحي المجمعات الاستهلاكية الخضروات

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