حدث ليلاً| تصريحات جديدة لوزير التعليم.. ومظاهرات في من غزة إلى القدس
شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
الصحة العالمية تحذر من استعجال الاستنتاجات بشأن سلالة كورونا الهندية
حذرت منظمة الصحة العالمية من استعجال التوصل إلى استنتاجات بشأن السلالة الهندية الجديدة من فيروس كورونا، قائلة إنها لم تصنفها بعد على أنها مقلقة.
عمرو أديب: تركيا تعمل على تحسين علاقتها بمصر والسعودية بخطوات سريعة
قال الإعلامي عمرو أديب، إن تركيا تعمل على تحسين علاقتها بمصر والسعودية بخطى سريعة
لميس الحديدي: العزوف عن لقاح كورونا مزعج جدًا.. ومبادرة السيسي ومدبولي مهمة
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن تلقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لقاح فيروس كورونا المستجد خطوة مهمة جدًا لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح، وتأتي استكمالًا لما بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس.
وزير التعليم: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع تتم على مستوى الإدارة التعليمية
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات المواد خارج المجموع لطلاب النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، تتم على مستوى الإدارة التعليمية.
من غزة إلى القدس.. عائلات تتظاهر على "الأسطح" رفضًا لانتهاكات الاحتلال
بينما كان يواجه أهل القدس الاعتداءات من قِبل قوات الاحتلال، خرجت الشباب والعائلات في غزة دعمًا لهم، ألاف كسروا حظر التجوال المفروض يومي الجمعة والسبت بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، فيما البعض أراد الالتزام
بها فلجأوا إلى أسطح المنازل للتظاهر.
ننشر مواعيد امتحانات الدور الأول والثاني للشهادة الثانوية الأزهرية
قرر الأزهر الشريف، بدء امتحانات الدور الأول لنقل وشهادات القراءات (تجويد / عالية / تخصص) يوم السبت 22 مايو المقبل، على أن الاثنين 31 من الشهر نفسه.
"التعليم": طلاب الصفوف الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي والأول والثاني الثانوي يؤدون الامتحان المجمع
انطلقت اليوم امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل (الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي والأول والثاني الثانوي)، بنظام الامتحانات المجمعة وباتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.
العدد أصبح 5.. مصر تعلن الموافقة على ترخيص لقاح جديد لكورونا
أعلنت هيئة الدواء المصرية، منح الترخيص الطارئ؛ لاستخدام لقاح كورونا فاك (Corona-Vac) إنتاج شركة سينوفاك الصينية.
مقطع صوتي مُسرب.. وزير خارجية إيران ينتقد الحرس الثوري
انتشر شريط صوتي مُسرب، ينقد فيه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، سيطرة الحرس الثوري على السياسة الخارجية للبلاد، وإدخالها في الحرب الأهلية السورية بأمر من روسيا، حيث عبر الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي عن صدمتهم وذهولهم.
متاثرًا بكورونا.. رحيل الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس
توفي الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس، مساء الإثنين، عن عمر ناهز 96 عامًا داخل مستشفى الدمرداش بالقاهرة، إثر إصابته بفيروس كورونا.
لأول مرة منذ المصالحة.. العاهل السعودي يدعو أمير قطر إلى زيارة المملكة
دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى زيارة المملكة العربية السعودية.
مقتل وإصابة 300 حوثيًا في معارك بمأرب خلال 3 أيام
أكد مصدر في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، الاثنين، مقتل وإصابة نحو 300 عنصر صفوف الحوثيين خلال ثلاثة أيام.
كورونا.. لحظة بلحظة
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