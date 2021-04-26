مرصد الأزهر يحلل تداعيات التطرف في عصر وسائل التواصل الاجتماعي وسُبُل مواجهته

04:18 م الإثنين 26 أبريل 2021
مرصد الأزهر يحلل تداعيات التطرف في عصر وسائل التواصل الاجتماعي وسُبُل مواجهته

مرصد الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

قال مرصد الأزهر، إن العالم شهد على مدار العقد الأخير تسارعًا ملحوظًا في استخدام أدوات الاتصال الرقمي، التي حافظت على مظاهر الحياة الطبيعية إلى حدٍّ ما، خاصَّة بعد تفشِّي جائحة كوفيد-19.

وأوضح المرصد في بيان له، الاثنين، أن وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدَّين، إذ يمكن استخدامها في نشر القيم والأفكار الإيجابية والتعاليم الدينية الصحيحة، التي تفيد المجتمعات والأفراد على حدٍّ سواء، ولعل أبرز مثال على ذلك انتشار القنوات والصفحات والمجموعات التي يتشارك أعضاؤها منشوراتٍ ومقاطع فيديو، وأخرى صوتية، وغيرها من المواد الرقمية التي تروِّج للمحتوى السليم، ويلقى قبولًا بين الناس.

وأكد المرصد أن الحركات المتطرفة في الغرب، لا سيما جماعات اليمين المتطرف، لجأت إلى مواقع التواصل من أجل نشر أفكارها الرئيسة، التي تمحورت حول كراهية الأجانب، والإسلاموفوبيا، والتعصب لسيادة العِرْق الأبيض، والتمييز القائم على الدِّين والنوع، وادَّعت هذه الجماعات أن الحفاظ على الهُويَّة الثقافية والدينية لبلادها، هو ما دفعها إلى تبني هذه الأيديولوجيات. وكانت الجماعات اليمينية في الولايات المتحدة قد استخدمت مواقع التواصل مؤخرًا، خاصة فيسبوك وتويتر وتليجرام، في تنفيذ أعمال شغب على مبنى الكابيتول الأمريكي.

وتسائل المرصد: هل ينجح حظر اليمينيين المتطرفين من مواقع التواصل في إنهاء نشاطهم؟ يحذِّر كثير من الخبراء المعنيين بمكافحة التطرف، من أن حظر هؤلاء المتطرفين من هذه المنصات لن يمنعهم من البحث عن تطبيقات أخرى مثل تطبيق “Gab” الذي يتبنى القائمون عليه توجُّهات يمينية، حيث شهد التطبيق تدفقًا للمتطرفين اليمينيين، والمتعصبين للعرق الأبيض الباحثين عن ملاذ يمكِّنهم من ترتيب أوراقهم، والعودة من جديد إلى نشاطاتهم المنحرفة.

ودعا المرصد إلى التحرك الفوري من أجل الحفاظ على الشباب، الذين يمثلون مستقبل الأمم، للحيلولة دون وقوعهم في براثن التطرف، وربما تبدأ هذه التحركات بإعداد برامج تثقيفية دورية تعمل على تفنيد الأفكار التي ربما يستغلها المتطرفون في التأثير على النشء، كما يجب أن يواكب قادة الأديان التطور الشديد للأدوات الرقمية، ووسائل الاتصال الحديثة التي يستخدمها الشباب؛ حتى لا يقعوا فريسةً لأفكار لا تمت للأديان بصلة، فضلًا عن التحركات الاستباقية التي تهدف إلى التصدي لأشكال التمييز المختلفة.

مرصد الأزهر التطرف وسائل التواصل الاجتماعي فيروس كورونا

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