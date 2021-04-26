مدبولي يتابع مع وزيرة الصحة تنفيذ المنشآت الصحية بمبادرة "حياة كريمة"
كتب- محمد سامي:
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حيث تم بحث عدد من ملفات عمل الوزارة فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.
وتم خلال اللقاء مراجعة موقف تنفيذ المنشآت الصحية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفق أولوية تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات العلاجية والطبية المتطورة لسائر المواطنين، ومد مظلة الرعاية الصحية خاصة للفئات الأكثر احتياجاً، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين.
كما عرضت وزيرة الصحة والسكان جانباً من جهود الوزارة فيما يتعلق بالتدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية، لافتة إلى أنه جار التنسيق بين عدد من الجامعات الخاصة والوزارة بهدف إتاحة عدد من المستشفيات التابعة للوزارة لتدريب طلاب كليات الطب في هذه المستشفيات، بما يستهدف توفير الإمكانات البشرية اللازمة لتغطية الاحتياجات في مختلف المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية.
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